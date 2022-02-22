США обіцяють дати гідну відповідь діям Росії.

В Адміністрації президента США розглядають останні кроки Росії щодо України як "початок російського вторгнення".

Таку заяву в ефірі CNN зробив заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.

Джонатан Файнер використав термін "вторгнення", щоб описати розгортання російських військ в так званих "ЛНР" і "ДНР".

"Ми думаємо, так, це початок вторгнення, останнього вторгнення Росії в Україну. І ви вже бачите початок нашої відповіді на це", - сказав Файнер.

Він додав, що у вівторок Білому дому буде що сказати про додаткові санкції щодо Росії у відповідь на визнання "ЛНР" і "ДНР".

"[Це] кричущий крок, який вони зробили вчора, відійшовши від дипломатії і ставши на подальший шлях до війни", - прокоментував він.

21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання "ЛДНР" незалежними державами. Рішення ратифікували обидві палати парламенту.

РФ також вирішила відправити на захоплену частину Донбасу "миротворців". Після терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України. З аналогічною заявою виступили в "ДНР". Бойовики вимагають, щоб Україна відвела війська "добровільно".

У США і Євросоюзі вже засудили дії Росії. Президент США Джо Байден вже ввів у дію санкції проти "ЛДНР".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд говорила, що Путін, визнавши "ДНР" і "ЛНР", "розірвав на шматки Мінські угоди" щодо Донбасу. Дипломат також підтвердила, що Штати 22 лютого введуть нові санкції проти РФ.

ЄС також готує санкційний пакет, який, зокрема, містить пропозиції щодо покарання причетних до незаконного вирішення визнання "ЛДНР" осіб; введення санкцій щодо банків, що фінансують російських військових та інші операції на сході України. Нові санкції ЄС можуть торкнутися понад 300 депутатів Держдуми.

Федеральний уряд Німеччини у відповідь на визнання "ЛНР" і "ДНР" зупинив процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення санкцій щодо п'яти російських банків і персональних санкцій проти трьох російських мільярдерів - з числа "друзів Путіна".

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