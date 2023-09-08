Бійці повернулися із вдалого виходу на позиції противника.

Сили спеціальних операцій провели операцію, яка "наблизила Україну до перемоги".

Як повідомила прес-служба ССО, група бійців здійснила вдалий вихід. Втім, деталі операції в умовах наступу неможливо розкрити.

"Сьогодні, у реаліях наступу, деталей не розголошуємо. Скажемо єдине – цей вихід наблизив нас до перемоги! Вдалих виходів! Слава Україні", - зазначили в ССО, опублікувавши фото бійців після вдалого завдання.

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За даними Генштабу, 7 вересня, авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських окупаційних військ.

Захисники з підрозділів ракетних військ та артилерії уразили 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси ворога.

ЗСУ біля Бахмута витісняють противника із займаних позицій. Успіхи є південніше Роботиного та на південь від Бахмута.

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