За словами речника ОСУВ "Хортиця", РФ шукає різні підходи для поповнення свого війська.

Начальник пресс-служби Оперативно-стратегічне угруповання військ (далі – ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону підтвердив інформацію про те, що РФ почала активніше мобілізувати на фронт жінок.

"Більше про це можуть сказати в ГУР, але ми дійсно відслідковуємо інформацію про те, що вони намагаються мобілізувати і жінок, зокрема. Це не таємниця, що станом на зараз навіть у них купа жінок проходить службу в збройних силах. Очевидно, що це вказує на те, що в них недостатньо людей. Вони намагаються поповнювати, раніше брали зеків, тепер інші підходи. Я не здивуюся, якщо вони скоро почнуть підлітків навіть брати", – сказав Євлаш.

Речник ОСУВ "Хортиця" пояснив, що причиною цьому стали великі втрати РФ на фронті: "Це противник, для якого немає нічого святого, який абсолютно не рахується зі своїми втратами і він буде всіма силами намагатися поповнити ці свої людські резерви і буде кидати їх на на м'ясо, поки вони не закінчаться фізично".

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Ситуація на фронті залишається складною: важливі новини

На думку журналістів The Times, Україні терміново потрібно збільшити армію. Вони вважають, ситуація на полі бою змінилася на користь Росії. Противник грає у війну на виснаження. Україна стикається з трьома ключовими проблемами, які необхідно вирішити, якщо вона хоче відновити ініціативу.

Натомість екс-директор ЦРУ Роберт Гейтс переконаний, що Росія вийшла з глухого кута на фронті та відновила імпульс наступу. На його думку, війну в Україні наразі не можна називати тупиковою.

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