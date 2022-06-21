Йдеться про втрати у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ.

Через значні втрати російські окупанти набирають на військову службу офіцерів запасу по контракту на три місяці

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, внаслідок значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладанням короткострокових контрактів терміном три місяці",- сказано в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тривають наджорстокі бої. Російська армія застосовує там найбільше артилерії та найбільше наступальних сил.

Нагадаємо, що раніше українські військові під Світлодарськом збили російський штурмовик Су-25 та взяли у полон льотчика-"вагнерівця".

За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, російські війська на Донбасі діють значно недоукомплектованими та все більш роз'єднаними угрупованнями.

А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі порівняв бої на Донбасі з Першою світовою війною.

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