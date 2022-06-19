Російська армія застосовує там найбільше артилерії та найбільше наступальних сил.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тривають наджорстокі бої, українська армія тримається.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент наголосив, що наразі тривають наджорстокі бої на Донбасі.

За його словами, російська армія застосовує там найбільше артилерії та найбільше наступальних сил.

"Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас – тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні – це наша перемога завтра", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було здійснено п'ять спроб вбити президента Володимира Зеленського. За його словами, всі вони були скоєні наприкінці лютого та на початку березня.

Данилов не розкрив подробиці нападів, хоча на початку війни публічно говорив про загін чеченських бійців, яким було доручено вбити Зеленського, але був "повністю знищений".

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