Насправді це зброя окупантів, і вона є величезним ризиком для ядерної безпеки.

Російські терористи, які взяли під контроль Запорізьку АЕС, розповсюджують фейкові відео про те, що на станції зберігаються величезні запаси української зброї.

Про це в Telegram-каналі повідомляє прес-служба НАК "Енергоатом".

"Ось такі фейки розганяє телебачення окупантів! Якби ця зброя була на станції, ворог ніколи б не захопив її. А насправді це зброя окупантів, про яку ми писали раніше. Фактично вони на весь світ зафільмували і показали злочин російських військових, свій ядерний тероризм", - повідомила компанія.

В компанії підкреслили, що на ЗАЕС перебуває великий арсенал зброї і боєприпасів і це – величезний ризик для ядерної та радіаційної безпеки.

Також в "Енергоатомі" зазначили, що агресивна дезінформація та пропаганда Росії спрямовані на підрив ядерної безпеки всього світу та нерозповсюдження ядерних матеріалів.

"Рашистська влада вдається до фейкових новин, щоб виправдати свої зловмисні, незаконні дії, які загрожують Україні та іншим суверенним державам. Москва намагається дискредитувати й Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), ставлячи під сумнів його контроль над розповсюдженням ядерних матеріалів країни-члена", - вважають в компанії.

Захоплення окупантами Запорізької АЕС

Вночі 4 березня силами РФ здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Вранці того ж дня в Держатомрегулювання повідомили, що майданчик Запорізької АЕС захоплений військовослужбовцями РФ.

Також повідомлялося, що енергоблоки Запорізької АЕС не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

Станом на 6 березня Запорізька АЕС у місті Енергодар Запорізької області перебувала під контролем військових сил рф.

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