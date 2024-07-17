Він наголосив, що все робиться для уникнення такої ситуації.

Вірогідність взяття Вугледару ворогом в кільце відкидати не можна, але все робиться для того, щоб цього не сталося.

Про це сказав командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72 ОМБР імені Чорних Запорожців Денис Олійник в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу загрози оточення Вугледару і чи можна порівнювати Авдіївку з Вугледаром.

"В цілому можна, але тактики їх змінилися в штурмах. Ворог максимально намагається адаптуватися і підлаштовуватися під обставини. Вірогідність можлива, але давайте будемо позитивно дивитися на речі. В нашій зоні відповідальності зробимо максимально все, щоб стримати їх і не дати взяти Вугледар в кільце", - наголосив він.

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Він зазначив, що зараз кількість штурмів противника збільшилась в рази – в день буває 4- 6 штурмів, які можуть тривати цілодобово з різних напрямків.

"Якщо я кажу 4 штурми, то це зранку може бути механізована колона на чолі з танком, так званим "сараєм", або не таким обшитим, а тралом для розмінування. Він обліплений піхотою, а позаду їде ще декілька одиниць БМП або БТРи. Також є "м’ясні" штурми, які відбуваються хвилями – нападають на українські позиції, лягають там, а наступна хвиля йде по своїх. Намагаючись штурмувати, вони використовують і тактики малих груп, штурми мотоциклами. Вони, на жаль, аналізують і адаптуються до умов", - зазначив Олійник.

При цьому розповів як ворог намагається прорватися до українських позицій на мотоциклах. За його словами, окупанти запускають мотоцикли, вони пролітають через кожні кілька хвилин і з них окупанти намагаються зіскочити в посадки і пробують далі йти на штурми.

Також Олійник розповів як українські бійці рятуються від спеки на позиціях.

"Кондиціонер на позицію доставити важкувато, та й немає засобів, щоб його заживити. Морозимо пляшки з водою, усілякі туристичні приладдя використовуємо. П’ємо багато води", - розповів він.

Також зазначив, що є деякі проблеми з використанням БПЛА, бо при такій спеці може бути перегрівання моторів.

"Оскільки дрон летить з вагою, то є дуже велика ймовірність, що він не долетить, бо може не витримати спеку мотор. Також погода впливає максимально на якість прийому, передачі зв’язку, керування, відео", - повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Ситуація на фронті - останні новини

Цієї весни російські військові почали оснащувати штурмові загони недорогими мотоциклами для бездоріжжя. За даними видання Forbes, теорія росіян полягає в тому, що солдати на швидких мотоциклах-позашляховиках можуть обігнати тисячі крихітних українських дронів, які рояться над 700-мильною лінією фронту щодня.

Також розповіли, що 28 червня велика група штурмових байкерів, здається, десятки - атакувала 72-гу механізовану бригаду української армії у Вугледарі на півдні України. За словами російського "воєнкора" Сладкова, метою було обійти українську позицію і відрізати її. Тобто планувався удар по українцях у спину. Але Сили оборони завдали удару по російській колоні, до якої входили також танки Т-80 та інша бронетехніка, за допомогою дронів і, судячи з усього, ракет та артилерії.

Експерти розповіли, що коли дим розсіявся,то російські війська лежали в руїнах. Тоді 72-га механізована бригада заявила, що підбила 16 танків, 34 бойові машини і 19 мотоциклів, а також вбила або важко поранила понад 800 російських військовослужбовців.

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