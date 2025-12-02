Марта Гичко

Боротьба за місто триває, і від її результату значною мірою залежатиме конфігурація лінії фронту на сході.

Покровськ залишається одним із найгарячіших напрямків фронту останніх тижнів. Попри суперечливі заяви сторін щодо контролю над різними частинами міста, Москва вже стверджує, що взяла його повністю.

Sky News пояснює, чому саме цей населений пункт став критично важливим пунктом оборони України.

Ключ до Донбасу та великих міст-фортець

Покровськ російські медіа називають "воротами до Донецька". Його захоплення стало б найбільшим успіхом РФ від падіння Авдіївки. До війни місто було важливим логістичним центром, через який проходили ключові дороги постачання української армії. Його втрата суттєво обмежить можливості ЗСУ маневрувати та утримувати позиції, зокрема й у сусідній Запорізькій області.

Захоплення Покровська може дати російським силам плацдарм для подальшого наступу на:

Часів Яр, важливий оборонний вузол на височині;

Слов’янськ і Краматорськ — головні міста-фортеці Донбасу;

решту територій, які Україна досі контролює в регіоні.

Аналітики наголошують: Росії довгий час не вдавалося прорвати українську лінію міст-фортець, і саме тому навіть частковий прорив у цьому районі може стати стратегічним успіхом.

Зміна тактики: "щипковий маневр"

На відміну від масованих атак, які РФ застосовувала раніше, нині російські війська використовують тактику поступового оточення. Менші групи піхоти та безпілотники постійно тиснуть на українські позиції, намагаючись дезорганізувати оборону, перш ніж підійдуть основні сили.

Українська сторона заявляє, що противник зазнає значних втрат, але визнає — ситуація навколо міста залишається складною.

Важливість моменту

Бої за Покровськ посилилися саме в той час, коли до Москви прибув Стів Віткофф — спецпосланець Дональда Трампа. На тлі дипломатичних спроб розблокувати перемовини, Росія прагне продемонструвати успіхи на фронті.

До повномасштабного вторгнення населення Покровська становило близько 60 тисяч людей, а розташована поруч шахта залишалася найбільшим в Україні виробником коксівного вугілля, важливого для металургії.

Покровськ сьогодні - останні новини

Як повідомило Оперативне командування "Схід", російські загарбники здійснили чергову спробу встановлення прапора у Покровську з метою створення пропагандистської ілюстрації нібито захоплення міста.

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти намагаються розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль в районі. Загальна ситуація залишається критичною, але битва за Покровськ та Мирноград триває.

