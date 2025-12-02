Такі дії загарбників призводять до суттєвих втрат живої сили в їхніх лавах.

Російські загарбники здійснили чергову спробу встановлення прапора у Покровську з метою створення пропагандистської ілюстрації нібито захоплення міста. Про це повідомляє Оперативне командування "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, відзначається, що намагання російських окупантів створювати пропагандистські ілюстрації про те, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили.

При цьому, попри несприятливі погодні умови, українські підрозділи не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.

"У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста", - йдеться у повідомленні.

Також організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських захисників всім необхідним.

Як відзначили військові, загалом на Покровському напрямку Сили оборони України минулої доби зупинили 72 штурмові дії агресора. У повідомленні сказано:

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупантів, з них 81 - безповоротно. Знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки. Крім того, пошкоджено два автомобілі та одну артилерійську систему противника".

В цілому, у зоні відповідальності "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 445 окупантів за минулу добу.

Війна в Україні - ситуація у Покровську

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингового проєкту DeepState, російські окупанти намагаються розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль в районі. Загальна ситуація залишається критичною, але битва за Покровськ та Мирноград триває.

