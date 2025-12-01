Найбільше присутність російських військ фіксується у північній та центральній частинах Покровська.

Російські загарбники не полишають спроби захопити Покровськ і Мирноград Донецької області. Ситуація є критичною, але битва за цю агломерацію триває.

"Противник продовжує розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль в районі. Найбільше фіксацій ворога здійснюється в центральній та північній частинах міста", – моніторингового проєкту DeepState в Telegram.

Водночас українські захисники докладають зусиль з метою зачищення окремих районів, але основна робота виконується пілотами дронів, які без перестану намагаються виявити та знищити противника.

При цьому, у російських окупантів є можливості відправляти нових піхотинців у ті райони, які вже були зачищені.

Аналітики додають, що проблемною є ділянка бойових дій в районі населеного пункту Рівне та на відтинку між Покровськом та Красним Лиманом, де здійснюється постійна фіксація противника. Зокрема, російські окупанти влаштовують там засідки, мінують ділянку та навіть вибудовують інженерні загородження:

"Це ускладнює логістику через дану місцевість і ставить під велике питання пересування в напрямку Мирнограда".

Стверджується, що нині логістика в Мирноград здійснюється за допомогою наземних роботизованих комплексів та дронів.

"Техніка чи автомобілі вже довгий час не застосовуються, а кожне фізичне висування в якусь точку – це майже 100% потрапляння в засідку противника та входження з ним у вогневий контакт. Зокрема, бійці нарікають, що окрім своїх зон відповідальності, вони отримують задачу утримувати відповідний "перешийок", що вимагає додаткових ресурсів, хоча було б доцільніше віддати цю ділянку додаткових підрозділам, які забезпечать проходження логістики і розвантажать ресурси інших бригад", – йдеться у повідомленні.

Загалом, ситуація залишається критичною, але битва за Покровськ та Мирноград триває.

Війна в Україні: бої за Покровськ

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олексія Махрінського, українським захисникам вже не вдається відновити контроль над Покровськом, адже ворог має чисельну перевагу особового складу.

Нині в Покровську лінія фронту проходить вздовж залізничної колії. Противника складно виявляти через щільний туман і низьку видимість.

