У Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують блокувати судноплавство і роботу портів.

У Чорному морі, до острова Зміїний (Одеська обл.), прямують три десантні катери окупантів.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" В'ячеслав Назаров.

"З метою забезпечення підрозділів рашистів на острові Зміїний здійснюється перехід в напрямку острова десантного катера "Дюгонь" і двох десантних швидкісних катерів "Раптор", - заявив Назаров.

За його словами, в Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства і роботи українських портів.

У готовності до застосування ракетного озброєння один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр". При цьому надводні кораблі противника тримають дистанцію від материкової України, побоюючись ракетного ураження.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на один з популярних пляжів Одеського регіону викинуло ворожу морську міну.

Як повідомляв Братчук, Україна до теперішнього часу ракета вже достатньо, щоб потопити весь ЧФ РФ.

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