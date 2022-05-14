2 травня російські окупанти захопили сільську раду Чорнобаївки в Херсонської області та викрали заступника голови Євгена Родіонова / фото uk.wikipedia.org, Оля Нестеренко

У Херсонській області російські військові відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільської ради Євгенія Родіонова.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інформацію про звільнення чоловіка підтвердила виданню його дружина Інна Родіонова.

Фото Інни Родіонової

Захоплення сільради Чорнобаївки: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 травня російські окупанти захопили сільську раду Чорнобаївки в Херсонської області. Вони провели "обшук" у сільського голови Ігоря Дударя, після чого він потрапив до лікарні, а його заступника Євгена Родіонова викрали.

"2 травня о 7 годині озброєними військовими було захоплено приміщення Чорнобаївської сільської ради. Зірвано Державний Прапор України, зламано замки у службових кабінетах та сейфах, проведено обшук, працівники не допущені до робочих місць, вивішено російський прапор. Того ж дня, після допиту, з приміщення сільської ради викрадений заступник сільського голови Родіонов Євген Олександрович. Інформація про місце його перебування відсутня", - повідомляли в сільраді.

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Водночас там запевнили, що працівники залишаються вірними присязі посадової особи місцевого самоврядування і продовжують вірно служити громаді та народу України.

За інформацією уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, зараз окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині - так само як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році. Наприклад, жителі Генічеського району вже почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами.

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