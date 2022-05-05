Ігор Дудар у важкому стані в лікарні, за якою стежать військові РФ.

Російські військові 2 травня захопили сільську раду Чорнобаївки в Херсонської області. Окупанти провели "обшук" у сільського голови Ігоря Дударя, після чого він потрапив до лікарні, а його заступника Євгена Родіонова викрали.

Про це повідомили в Чорнобаївській сільській раді.

"2 травня о 7 годині озброєними військовими було захоплено приміщення Чорнобаївської сільської ради. Зірвано Державний Прапор України, зламано замки у службових кабінетах та сейфах, проведено обшук, працівники не допущені до робочих місць, вивішено російський прапор. Того ж дня, після допиту, з приміщення сільської ради викрадений заступник сільського голови Родіонов Євген Олександрович. Інформація про місце його перебування відсутня", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що російські окупанти під час "обшуку" у Дударя пошкодили майна, а сам сільський голова з 2 травня перебуває у важкому стані в лікарні, за якою стежать російські солдати.

Водночас у сільраді запевнили, що працівники залишаються вірними присязі посадової особи місцевого самоврядування і продовжують вірно служити громаді та народу України.

Феномен Чорнобаївки - що відомо

Військовий аеродром в Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Станом на 2 травня він 18 разів ставав мішенню для українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції загарбники розгромили ще 27 лютого. Втім, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії - генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Водночас у російських військових вже сформувалася паніка від однієї лише думки про Чорнобаївку. Тому, щоб змусити військових йти на фронт, російські командири вдаються до брехні: нібито солдати будуть оборонятися, а не наступати

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