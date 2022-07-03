У РФ з'ясували, що точність попадання ракет Х-22 можлива не з відстані 600 км, а не більше 200 км, і зараз для ударів по Україні використовує саме ці параметри.

Центр протидії дезінформації застерігає, що ворог здійснює прицільні ракетні удари по цивільній інфраструктурі в Україні. Саме тому слід не нехтувати сигналами повітряної тривоги, під час сирени потрібно слідувати до укриттів.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД у Telegram.

Зазначається, що про проблеми точності ракет Х-22 було відомо ще в СРСР. Тоді в їх тактико-технічні характеристики (ТТХ) закладалася похибка у 500 м від цілі з компенсацією недоліку за рахунок потужності. Та війна в Україні показала, що похибка точності перевищує 500 м і досягає аж до 3 км.

За інформацією ЦПД, з травня ЗС РФ почали випробувати Х-22 з метою з’ясування її ефективності, і за півтора місяця з'ясували, що дальність застосування ракет замість 600 км становить не більше 200 км. Саме на цій відстані Х-22 зберігає точність. Тепер для ударів по Україні ворог використовує саме ці параметри: удар по Кременчуку здійснено з відстані 200 км, удар по Білгород-Дністровському здійснено зі 170 км.

"Тому удари по цивільних об’єктах – це не помилки точності, а прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва України. Застерігаємо: під час повітряної тривоги слідуйте до укриття, пам’ятайте про правило 2 стін та 2 виходів", - зазначає ЦПД.

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