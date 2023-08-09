Також знищено 18 одиниць військової техніки російських загарбників.

На одному з напрямків за добу українським військовим вдалося знешкодити 244 російських військових та знищити майже 20 одиниць ворожої техніки.

"На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1545 вогневих завдань", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, протягом доби втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 244 особи (загиблі - 93, поранені - 150, полонені - один).

Відео дня

Крім того, українські військові знищили 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, три танки, шість броньованих машин, три артилерійських системи та міномети, дві реактивні системи залпового вогню, один безпілотник та три одиниці автомобільної техніки.

Також було знищено вісім складів боєприпасів ворога та один пункт управління/командно-спостережний пункт.

Війна в Україні - втрати росіян

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 251 тис. 620 своїх військових та понад 33 тисячі одиниць військової техніки та озброєння.

Зокрема, минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще близько 820 російських окупантів.

Також стало відомо, що на півдні Сили оборони знищили 59 російських окупантів разом з їхньою технікою та озброєнням. Зокрема, вдалося знищити чотири крупнокаліберні гармати та міномет, сім одиниць авто-бронетанкової та інженерної техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: