Схоже, дружина знала, що буде війна. Втім, жінка реагувала цілком спокійно.

Майор армії РФ Павло Юр'янов розповідав своїм рідним про плани РФ щодо нападу на Україну з території Гомельщини. Підготовка до повномасштабного вторгнення розпочалася ще у 2021 році.

Як свідчать дані з особистих листувань майора, проаналізованих виданням "Флагшток", морально-психологічний дух окупантів був вкрай низьким ще на стадії підготовки до війни.

Інформація зі смартфона дозволила ідентифікувати його власника. Як пишуть журналісти, телефон належав майору - заступнику командира роти з виховної роботи 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади , що дислокується у місті Кяхта Павлу Юр'янову. У галереї смартфона навіть було фото паспорта окупанта. У документі зазначається, що він народився у селі Хоронхой (Республіка Бурятія) у 1980 році.

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Листування з рідними підтверджують, що підготовка до нападу на Україну розпочалася ще 2021 року. У грудні майор написав сім'ї, що вихідних більше не буде. Його не відпустили додому навіть на Новий рік.

Крім того, листування чітко демонструють, що окупанти перебували у пригніченому стані та розуміли, що їх готують до кривавої війни.

Ймовірно, дружина знала про підготовку до вторгнення. Окупант просив купити заспокійливі, скаржився на робоче навантаження, але жінка реагувала цілком спокійно без зайвих запитань.

У січні дружина купувала Юр'янову китайську радіостанцію та військову куртку. Схоже, матеріально-технічне забезпечення було досить слабким.

Втім, замполіт продовжував займатися пропагандистською роботою дорогою до Білорусі. Зокрема, він організовував лекції про патріотизм та "боротьбу" російських окупантів з тероризмом.

Наприкінці січня російські ешелони прибули до Білорусі. Очевидно, 4 лютого окупант розповів дружині, що це не навчання. Ві н не приховував, що може ніколи більше не повернутися додому.

В телефоні майора також було щонайменше 17 рапортів про те, що частина окупантів не отримала обіцяні виплати. Ці військовослужбовці були зараховані до складу перед відправкою.

Робочі листування в Телеграм майора підтверджують, що територію Білорусі росіянам надали для агресії проти України. У телеграм-чаті "На барикади" 6 лютого було опубліковано шифри переговорної таблиці, що містять назви поселень Гомельської області: полігон Борщівка, полігон Барановичі, н. п. Речиця, н. п. Безуєво.

Росіяни використовували територію Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника для агресії проти України. Озброєння та військову техніку відвантажували в урочищі Дерновичі.

Угруповання, сформоване там, брало участь у військових діях у Житомирській області, здійснювало захоплення Чорнобильської АЕС, а також штурмувало північно-західні передмістя Києва.

23 лютого, за день до нападу, майор Юр'янов сфотографував порядок колони військової техніки із 62 транспортних засобів: переважно КамАЗи, Урали та ЗіЛи. 15 березня у колоні було лише 15 автомобілів.

Зараз Юр'янов не активний у соціальних мережахі: останній зафіксований візит у Вконтакте відбувся 17 лютого 2022 року. Останні записи, зроблені власником телефону, датовані 17 березня. У мережі некрологів про загибель Юр'янова немає, як і матеріалів ЗМІ на цю тему.

Знайомий Юр'янова у соцмережі розповів журналістам, що він загинув в Україні у березні 2022 року. У Юр'янова залишилися дві неповнолітні дочки.

Роль Білорусі у війні проти України - що відомо

Мінськ допомагає Москві вести війну проти України з перших днів повномасштабного вторгнення. Саме з території Білорусі наступали танки окупантів на північну частину України.

Руська Авіація використовує повітряний простір Білорусі для ракетних ударів по мирних українських містах.

Крім того, Білорусь ремонтує військову техніку для армії РФ, служить "хабом" для перекидання російської техніки і розміщує іранські дрони на своїй території.

До кінця жовтня українські військові повідомили, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Водночас загроза настання з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

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