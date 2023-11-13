Дівчина під тиском пояснила, що нібито "повністю поважає" країну, в якій живе.

Окупанти у Севастополі (Крим) змусили місцеву жительку Катерину Осипову публічно вибачатися за світлини із синьо-жовтими предметами – соломинками для коктейлів та подушками.

Відео з вибаченнями росіяни опублікували в одному з кримських Telegram-каналів. На кадрах дівчина заявила, що дуже любить і поважає Росію, а фото зробила "давно і на емоціях".

"Хочу перепросити за публікацію в Instagram фотографій у жовто-блакитних кольорах. Вони були зроблені давно і на емоціях. Я - росіянка, повністю поважаю та люблю країну, в якій я живу", - заявила дівчина на відео.

Ситуація в Криму

Останнім часом у Криму відбуваються вибухи на об’єктах окупантів, що забезпечують їх військовий потенціал. Зокрема, 22 вересня Збройні Сили України завдали чергового удару по військовій інфраструктурі росіян в окупованому Криму - було уражено штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.

23 вересня Сили спецоперацій України інформували, що у штабі ЧФ РФ у Севастополі 22 вересня під час ураження проводилась нарада керівного складу. Результатом спецоперації "Крабовая ловушка" є десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що тимчасово окупований Крим - це друга територія за кількістю насичення системами протиповітряної оборони. Тільки Московська область має більшу кількість ППО, ніж Крим.

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