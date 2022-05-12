Голова суду активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну та вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді очільниці одного з районних судів Харківщини.

Як повідомляє прес-служба ДБР, оперативники бюро встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

Зазначається, що для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців".

"Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором", - розповіли у ДБР.

Наразі слідчі ДБР повідомили їй про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

"Українське слідство та правосуддя доведе всі подібні справи до суду", - наголосили у бюро.

Нагадаємо, ДБР затримало помічників Киви, які готували провокації за участю "тітушок".

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