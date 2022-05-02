Затримано помічників Киви, які готували провокації / фото ДБР

Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб колишнього народного депутата Іллі Киви, які повинні були організовувати провокаційні акції із залученням "тітушок" та дестабілізувати ситуацію в Одеській області.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"У межах проведення широкомасштабної спецоперації щодо недопущення інспірованих російськими спецслужбами провокацій в Одесі у роковини подій 2 травня, працівники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині одного з довірених осіб колишнього нардепа, зрадника України Іллі Киви. Він мав організувати на замовлення забороненої "ОПЗЖ" провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України", - йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що затриманий відповідав за збір "спортсменів" в Одесі та забезпечував їхню участь у акціях та мітингах на території країни, на замовлення Киви.

Затримані готували провокації на замовлення Киви / фото ДБР

"Другий "помічник" Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір "тітушок", які охороняли представників політичної партії "ОПЗЖ" під час масових заходів у Одеській та Київській областях", - встановили правоохоронці.

Під час акцій, зазначають в Бюро, довірений Киви надавав вказівки, що саме робити їх учасникам, у тому числі йдеться і про "використання фізичної сили".

"Масові акції фінансувались представниками політичної партії "ОПЗЖ", - наголошується у повідомленні.

У ДБР встановили три десятки "тітушок", яких "керівництво "ОПЗЖ" використовувало у якості силового блоку".

Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, колишній народний депутат України Ілля Кива виїхав з України до початку повномасштабного воєнного вторгнення російських військ. Він підозрюється у публічних закликах до насильницької зміни влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та пропаганді війни. Киву оголошено у міжнародний розшук, суд надав дозвіл на проведення щодо нього спеціального досудового розслідування.

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