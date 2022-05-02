Правоохоронці встановили три десятки "тітушок", яких "керівництво "ОПЗЖ" використовувало як силовий блок".

Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб колишнього народного депутата Іллі Киви, які повинні були організовувати провокаційні акції із залученням "тітушок" та дестабілізувати ситуацію в Одеській області.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"У межах проведення широкомасштабної спецоперації щодо недопущення інспірованих російськими спецслужбами провокацій в Одесі у роковини подій 2 травня, працівники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині одного з довірених осіб колишнього нардепа, зрадника України Іллі Киви. Він мав організувати на замовлення забороненої "ОПЗЖ" провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України", - йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що затриманий відповідав за збір "спортсменів" в Одесі та забезпечував їхню участь у акціях та мітингах на території країни, на замовлення Киви.

"Другий "помічник" Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір "тітушок", які охороняли представників політичної партії "ОПЗЖ" під час масових заходів у Одеській та Київській областях", - встановили правоохоронці.

Під час акцій, зазначають в Бюро, довірений Киви надавав вказівки, що саме робити їх учасникам, у тому числі йдеться і про "використання фізичної сили".

"Масові акції фінансувались представниками політичної партії "ОПЗЖ", - наголошується у повідомленні.

У ДБР встановили три десятки "тітушок", яких "керівництво "ОПЗЖ" використовувало у якості силового блоку".

Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, колишній народний депутат України Ілля Кива виїхав з України до початку повномасштабного воєнного вторгнення російських військ. Він підозрюється у публічних закликах до насильницької зміни влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та пропаганді війни. Киву оголошено у міжнародний розшук, суд надав дозвіл на проведення щодо нього спеціального досудового розслідування.

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