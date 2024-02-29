Українське керівництво очікує, що Росія продовжить зусилля на повне знищення української держави.

Якщо Захід не збільшить постачання боєприпасів Україні, російська армія може здобути значні територіальні успіхи на фронті. Таку стурбованість висловлюють українські чиновники, заявив виданню Bloomberg неназваний співрозмовник, знайомий з аналізом ситуації.

"Внутрішні оцінки ситуації на полі бою з Києва стають дедалі похмурішими, у міру того як українські сили намагаються стримувати російські атаки, одночасно розподіляючи кількість снарядів, які вони можуть випустити", – пише видання.

Захоплення росіянами Авдіївки та кількох прилеглих сіл має стати тривожним дзвінком для союзників України, сказав європейський чиновник.

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"Україна може почати програвати війну цього року", — сказав фахівець з Росії та України Фонду Карнегі, відомий військовий аналітик Майкл Кофман.

Згідно з оцінками української розвідки, президент Росії Володимир Путін не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста, включаючи Київ та Одесу, сказав Bloomberg неназваний співрозмовник. Залежно від результатів нинішньої кампанії, Росія вирішить, чи продовжувати повільне просування, чи зупинитися і накопичити ресурси для більшого удару, щоб прорвати українські лінії цього літа, стверджує співрозмовник, наближений до українського керівництва.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про жорсткі бої з переважаючими силами противника на Авдіївському напрямку. Російські загарбники зазнають значних втрат у живій силі та техніці, але вперто продовжують атакувати українські позиції. Іноді окупанти мають успіх на окремих ділянках.

Тим часом спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон знову відмовився виставляти на розгляд американських депутатів законопроект про допомогу Україні, оскільки в ньому відсутні положення про безпеку кордонів США. Раніше він так само відмовлявся виставляти на голосування аналогічний законопроект, в якому положення про безпеку кордонів були.

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