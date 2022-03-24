Фільтраційні табори, вилучення документів, нелюдське поводження – такі реалії, у яких сьогодні опинилися українці через окупантів.

Російські окупанти проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ.

"В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін. Українцям "пропонують" офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що на сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільне населення, в якого вилучають документи. З людьми "працюють" співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край.

Є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням.

Вас також можуть зацікавити новини: