З 2014 року внаслідок збройної агресії Росії проти України загинули понад 240 дітей.

Депутати пропонують вшановувати на державному рівні пам'ять дітей, загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

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Про це йдеться у проекті постанови «Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України» (№ 5343), яку у Верховній Раді зареєстрували депутати з різних фракцій.

"З 2014 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на територіях різних областей, зокрема Донецької і Луганської, загинули понад 240 дітей", - йдеться у документі.

Згідно з проектом постанови, попри зусилля більшості держав світу, діти залишаються основними суб'єктами-об'єктами системної дискримінації, яка особливо посилюється в умовах кризових ситуацій, зокрема, під час збройних конфліктів.

Як нагадується у документі, згідно з рішенням Генеральної асамблеї ООН, щороку 4 червня у світі відзначається Міжнародний день дітей - безневинних жертв агресії, а 1 червня – Міжнародний день захисту прав дітей.

З огляду на це, проектом постанови передбачається вшановувати 4 червня на державному рівні пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Уряд має розробити та затвердити відповідний план заходів.

Також пропонується рекомендувати місцевим органам виконавчої влади вшанувати на місцевому рівні пам’ять загиблих дітей шляхом найменування навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, топонімічних об’єктів.

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Автор: Надя Пришляк