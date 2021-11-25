У Держдепі США заявили, що не будуть розкривати усі деталі консультацій з ЄС та Україною.

Представник Держдепу США Нед Прайс запевнив журналістів, які поцікавилися, як саме Вашингтон діятиме у випадку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, що Сполучені Штати "готові до низки непередбачуваних обставин".

Про це він заявив на брифінгу 23 листопада, йдеться на сайті відомства.

Перед цим Нед Прайс зазначив, що США "не знають намірів Росії": "Ми не знаємо, що можуть планувати Володимир Путін і Кремль".

Тоді Прайсу поставили уточнювальне запитання, чи означає це, що у Вашингтона немає сценаріїв, як діяти у випадку нападу Росії на Україну. Той це заперечив.

Читайте такожУ Кремлі назвали умову нападу на Україну"Ми готові до низки непередбачуваних обставин. Зрозумійте, рівень деталізації, який я вам тут пропоную, відповідає тому, що ми обговорюємо у приватному порядку, але буде не такий широкий. І вже точно не такий широкий, як приватні консультації з нашими європейськими союзниками, з нашими українськими партнерами. Ці консультації тривають", – відповів Прайс.

Представник Держдепу запевнив, що США надали Україні детальну інформацію щодо переміщення військ Росії.

"І ми продовжуємо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачуваних обставин. Можу вас запевнити, що ми цим і займаємося", – сказав Прайс.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська