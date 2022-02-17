На Донбасі у четвер супротивник використовував озброєння, заборонене "Мінськом".

З початку доби на Донбасі зафіксовано 39 порушень режиму "тиші".

Про це повідомляється в оперативному зведенні в Facebook щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 16:00 17 лютого.

"Станом на 16 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – вказано у повідомленні.

Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один – бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої тяжкості, травмованого задовільний.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Нагадаємо, 17 лютого від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитсадку та лінії електропередач в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії. Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артсистем село Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи й газогін.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

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