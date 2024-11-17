Командир аеромобільного батальйону згадав випадок, коли росіянин у полоні пропонував йому гроші.

На Курахівському напрямку стався один цікавий випадок із Сергієм - командиром одного з батальйонів 46 окремої аеромобільної бригади (ОАеМБр). Він розповів, що один з окупантів, потрапивши в полон до Збройних сил України, відчув себе занадто розслаблено.

"Сидить полонений Ілюша, з ним нормально спілкуємося, у нього розв'язані очі, вільні руки. Він уже розслабився, йому дали покурити. Дістає таку велику пачку грошей, там тисяч 60, і каже: "Я хочу купити телефон". Я кажу: "Мені ваших грошей не треба, ховайте їх назад у кишеню", - зазначив Сергій в епізоді "Армія TV".

Здебільшого, як повідомляється, росіяни не надто часто здаються в полон, тому що їх від початку залякують. Крім того, Сергій зазначив, що в окупантів забирають телефони та документи, але гроші вони завжди носять із собою, навіть на полі бою, бо бояться, що їх поцуплять.

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Інші новини про здачу окупантів у полон ЗСУ

Раніше УНІАН повідомляв, що на Курщині росіяни здаються в полон через "ВКонтакте". Один з окупантів був дуже вдячний ЗСУ за те, що зберегли йому життя.

Крім того, бійці ЗСУ розповіли, що думають про солдатів КНДР. "Ми можемо зіткнутися з [північнокорейцями] безпосередньо, якщо відбудеться швидкий прорив. Я припускаю, що взяти їх у полон буде важко", - сказав один із бійців.

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