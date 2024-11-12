Претенденти на премію Дарвіна: на Курахівському напрямку ЗСУ мінуснули окупантів на човнах

Також 46 ОАеМБр вчора відправила до пекла 3 танки й 6 БМП ворога.

На Курахівському напрямку окупанти рвалися в бій на бронетехніці і навіть на гумових човнах хотіли перепливти річку, але їх наступ провалився. Про це повідомили в 46 Окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Зазначають, що вчора ця бригада відправила до пекла 3 танки й 6 БМП ворога.

"Давненько в смузі відповідальності 46 бригади не траплялися колони ворожої бронетехніки. І ось учора зранку вони знову з’явилися на горизонті. Загалом 12 одиниць", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що водночас із півночі три групи піхоти противника спробували переправитися через річку на гумових човнах. "Цим вони викликали неабияке здивування й співчуття у наших побратимів. Бо збагнути таку тактику на здорову голову, ну, ніяк не можна: у холодній воді, на веслах, під прицільним обстрілом сил оборони…! Ось же вони, типові претенденти на премію Дарвіна!", - зазначають в 46 бригаді

Зазначають, що ворог висувався синхронно для дезорієнтації та розпорошення української оборони. "Та не врахував, що десантники 46 оаембр також уміють діяти злагоджено й в унісон. Чіткі ураження артилерії та сил безпілотних систем прогнозовано перевели більшість бронетехніки – 3 танки й 6 БМП – в розряд металобрухту. А екіпажам човнів довелося зненацька відкрити сезон моржування, незабаром збагативши білком раціон місцевої річкової фауни", - наголошують в 46 ОАеМБр.

Війна в Україні - ситуації на гарячих напрямках

Як повідомляв УНІАН, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав, що наразі у Донецькій області оборона українських захисників залишається стійкою та утримує удари противника.

За його словами, Покровський і Курахівський напрямки, Торецьк, і Часів Яр, тримаються. Він додав, що там "блискуча оборонна операція". При цьому зазначив, що російські окупанти продовжують незначне просування.

За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує наші позиції. Загалом 11 листопада зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Зокрема, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 57 атак. Активно окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового.

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