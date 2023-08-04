Тому парламент має якнайскоріше ухвалити закон щодо заборони УПЦ МП.

Російська Федерація намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, задіюючи всі можливі ресурси, зокрема, й релігійні установи.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, особливо це видно в останні два тижні.

"Йдуть величезні кампанії дискредитації, ідуть спецоперації в інформаційному просторі не тільки на території нашої країни, але й на заході", - наголосив він, не уточнюючи про що конкретно йдеться.

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Данілов підкреслив, що росіяни не можуть нас перемогти на полі бою, тому намагаються розхитати ситуацію всередині країни. Він зазначив, що РФ вже роками намагається розділити Україну на частини.

"В цьому беруть участь, на превеликий жаль, релігійні установи, які підпорядковані РФ",- наголосив секретар РНБО.

Данілов висловив жаль з приводу того, що Верховна Рада України не ухвалила закон, який стосується діяльності Української православної церкви Московського патріархату.

"Шкода, що депутати Верховної Ради до цього часу не ухвалюють закони, які би ставили крапку в цьому питанні. Цим треба займатися, бо якщо ми залишимо цю не вирішену проблему, то тільки питання часу, коли вони будуть задіювати людей, когось у відкритому, а когось в закритому форматі, для досягнення своєї мети", - наголосив секретар РНБО.

На уточнююче запитання, чи йдеться про заборону УПЦ МП, Данілов відповів, що йдеться про відповідність її діяльності нашим законам і Конституції.

"Так треба трактувати. Ми нікого не забороняємо, ми кажемо, що якщо ви маєте центр реєстрації в Московії, то майте на увазі, що це не припустимо в той час, коли у нас іде війна з Росією", - наголосив він.

Заборона проросійської церкви

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.

Ним передбачено внести зміни до нинішнього законодавства, що унеможливлять діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Варто додати, що за час повномасштабної війни російські окупанти зруйнували вщент понад 80 храмів УПЦ МП та пошкодили понад 200, хоча постійно звинувачують Україну в утисках цих установ.

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