Окупанти їхали на штурм Вугледару, але не доїхали.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін зізнався, що російська армія зазнає величезних втрат. Деякі бригади розбили ще до того, як вони приїхали на позиції.

В одному з ефірів Гіркін заявив, що українські воїни відлупцювали дві бригади РФ ще дорогою у Вугледар.

"Під Вугледаром нещодавно дві бригади відлупцювали, вони навіть до фронту не встигли доїхати. Втрати більші, ніж в Афгані! Щомісяця гинуть тисячі", - заявив Гіркін.

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Його товариш-експерт із цим мовчки погодився. Тим часом в Міноборони РФ продовжують стверджувати, що "потерь нет".

Втрати РФ

За даними Генштабу, бійці Збройних сил України за минулу добу, 24 лютого, ліквідували ще 650 окупантів. Таким чином, загальні втрати особового складу російських окупантів склали 147470 осіб.

За добу, 24 лютого, українські воїни відбили близько 70 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. При цьому захисники України знищили ворожий вертоліт Мі-24 і чотири безпілотники.

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