Терорист додав, що сам віддасть перевагу "сприяти зборам для інших "підрозділів".

Російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) потролив ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через збір на аптечки своїм найманцям.

У Telegram Гіркін зазначив, що Пригожин - доларовий мільйонер, який міг би забезпечити своїх найманців усім необхідним, але все одно звертається за допомогою до сторонніх.

У цьому контексті бойовик припустив, що "вагнерівці" для Пригожина тільки заробіток, який не передбачає ніяких витрат.

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"Ридаю від співчуття і розчулення, дізнавшись, що доларовий мільйонер Євген Вікторович Пригожин попросив "волонтерів" зібрати для його військових працівників (також славних жебрацькими окладами) індивідуальні аптечки. Як я розумію Євгена Вікторовича! - ПВК повинна приносити йому дохід, а не витрати... Інакше що ж це за ПВК вийде? Чекаю, коли Пригожин попросить все інше", - написав Гіркін.

Терорист також додав, що сам віддасть перевагу "сприяти зборам для інших "підрозділів".

Пригожин VS Гиркин - конфлікт бойовиків

Ставлення між двома терористами помітно "просіли" після того, як Пригожин наполегливо і не без зайвої агресії "запропонував" Гіркіну повоювати у складі його ПВК.

Гіркін пропозицію "кухаря Путіна" відхилив, але на цьому їхній конфлікт не вичерпався. Далі ватажок "вагнерівців" заявив, що сам знайде бойовика і відправить його на фронт.

Провоєнні "блогери" не дуже задоволені активністю Гіркіна в соцмережах, де той критикує дії російської армії і пригожинських найманців. Гіркіну згадують його невдалу поїздку на Донбас восени 2022 року. Крім того, його звинувачують у провалі захоплення Слов'янська у 2014 році.

Сам Гіркін, хоч публічно і протистоїть чинному військово-політичному керівництву РФ, виступає за ще агресивнішу війну проти України і масові вбивства українців.

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