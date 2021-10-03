Стан здоров'я пораненого військового - середньої тяжкості.

За минулу добу, 2 жовтня, бойовики 11 разів порушували "тишу" на Донбасі, одного українського військового поранено.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 3 жовтня 2021 року.

Зазначається, що тричі окупанти відкривали вогонь із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ООС з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'янки найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

У бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Золотого-4 вели вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

Читайте такожНа Донбасі побудують два аеропорти: стало відомо, де саме й колиУ районі Світлодарська бойовики щільно стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції української армії поблизу Зайцевого потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Нью-Йорка російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм. Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів Новоселівка Друга, Новотошківське та Новолуганське.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

"Станом на 7 годину ранку, 3 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначають у прес-центрі штабу.

Раніше, 1 жовтня, двоє українських бійців отримали вогнепальні поранення на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків.

За даними української розвідки, командування збройних сил Російської Федерації готує окупантів до бойових дій на Донбасі взимку. На тимчасово окуповані території України у вересні привезли боєприпаси, бойову техніку та військове майно.

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Автор: Катерина Комолова