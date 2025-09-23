Речник ОСУВ "Дніпро" зазначив, що ворога треба "вичавити" з околиць Родинського.

Говорити про серйозний успіх Сил оборони на Добропільському напрямку можна буде тоді, коли ворога вдасться відтіснити з околиць Родинського. Про це речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог на Добропільському напрямку ще минулого місяця сильно розтягнувся, і зараз окупанти "пожинають плоди цієї помилки". У той же час, зазначив він, значна частина окупантів закріпилася на околицях Родинського Донецької області.

"І це створює загрозу в тому числі і для міста Покровськ. Тому говорити про успіх Сил оборони можна тільки тоді, коли ворога вдасться звідти "вичавити", бо інакше зберігається загроза для Покровського напрямку", - наголосив Трегубов.

Також він розповів, що ворог робить постійні спроби проникнути в місто Покровськ, використовуючи інфраструктурні об’єкти, особливості місцевості. За його словами, інколи росіяни вдаються до хитрощів - перевдягаються в одяг цивільних або навіть у форму ЗСУ. "Хочуть просочитися в місто, закріпитися і "вичавлювати" звідти українських військових. А наші намагаються їх знищити на підходах до міста, бо інакше це робити складніше", - додав Трегубов.

Ситуація на Добропільському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у соціальній мережі Facebook, що Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії на Добропільському напрямку і просуваються вперед. За його словами, попередньої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Він зазначив, що штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись на відстань від 200 м до 2,5 км.

За даними Сирського, загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповоротні - 1492. Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі.

