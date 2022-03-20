"Піхотинець Путіна" забув, що в Росії слово "війна" під забороною.

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров мав необережність написати, що Росія розв'язала війну в Україні. Однак згодом він виправив свою публікацію.

На дивну правку звернув увагу Telegram-канал "Катарсис".

Зокрема, "піхотинець Путіна" розповів про медичне забезпечення кадирівців, яких відправляють воювати проти України. Оскільки колосальні втрати приховувати вже не вдається, Кадиров виправдався.

"Війни не буває без жертв", - написав він.

Згодом Кадиров зрозумів, що необачно використав заборонене слово, адже пропаганда РФ називає війну в Україні "спецоперацією".

Після правки цей фрагмент тексту виглядає так: "Битви не буває без жертв".

Нагадаємо, українські захисники ліквідували майже всіх кадирівців, які приїхали підтримувати Росію у війні проти України. Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в ефірі "Україна 24".

Згодом контррозвідка СБУ повідомила, що чеченські військові, іменовані "кадирівцями" (на ім'я глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова), повернулися на батьківщину 13 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: