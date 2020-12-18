Снайпер поранив одного українського військовослужбовця.

Минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська провокували українських військових обстрілами впродовж всієї доби. Всього ворог вісім разів порушив режим припинення вогню.

Читайте такожУкраїнського військового, тіло якого напередодні повернули бойовики, задушили - ЗМІ (документ)Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил на Facebook-сторінці.

«На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники з відповіддю не забарилася. З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога», – говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення ООС режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстріли на Донбасі 17 грудня: подробиці

Чотири рази збройні формування відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Противник застосував артилерійські системи 122-го калібру у поєднанні зі 120-ти та 82-х міліметровими мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Два рази противник відкривав вогонь поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине зі стрілецької зброї та з автоматичних станкових гранатометів.

Двічі противник обстріляв позиції українських захисників в передмісті Авдіївки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж, вів і снайперський вогонь. Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Обстріли на Донбасі 17 грудня: поранення військового

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Стан його здоров’я – задовільний.

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Автор: Катерина Шварц