Неповнолітній адміністрував в мережі Інтернет канал @propusk_ukr, з допомогою якого знаходив своїх жертв.

Співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки "Південь" Держприкордонслужби затримали 16-річного українця, який причетний до шахрайства.

Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що шахрай обіцяв сприяння у виїзді з України військовозобов’язаним чоловікам, яким тимчасово обмежений пропуск через кордон.

"Як з’ясували оперативні співробітники Держприкордонслужби, неповнолітній адміністрував в мережі Інтернет канал @propusk_ukr, з допомогою якого знаходив своїх жертв. Шахрай обіцяв їм узгодити всі питання з прикордонниками та надати підроблені документи для виїзду з України. Після отримання на банківську карту коштів, адміністратор каналу переставав виходити на зв'язок з клієнтами, які здійснили передоплату.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, прикордонники розповіли, як військовозобов’язані чоловіки намагаються втекти з України.

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