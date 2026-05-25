Чутки про переговори ЄС та Росії розкривають важливу правду про війну в Україні, – The Guardian

Українці знають, що Росія перебуває у критичному стані і що Європа їх підтримує.

Останнім часом почали активно циркулювати чутки про можливі переговори Європейського Союзу з Росією і ведуться дискусії про те, які колишні європейські діячі повинні представляти ЄС на мирних переговорах з Росією. Як пише Наталі Точчі у колонці для The Guardian, поки що дискусія має абстрактний характер, оскільки переговорів не передбачається, а війна в Україні триває.

"Однак, навіть якщо порожні розмови про те, хто з надійних переговірників міг би вести переговори з Володимиром Путіним, є передчасними, вони розкривають глибшу правду про те, що відбувається… З кінця 2022 року я не відчувала такої впевненості", – пише вона.

Авторка зазначає, що українці не мають ілюзій щодо війни. Вони пережили руйнівну зиму, протягом якої Росія зруйнувала більшу частину їхньої енергетичної інфраструктури, і очікують ще однієї жахливої зими попереду, при цьому багато хто побоюється, що Москва перенаправить свій удар і на інфраструктуру водопостачання. Українці також усвідомили зраду з боку США і вважають само собою зрозумілим, що військова підтримка США, яка скоротилася після повернення Трампа до влади, не відновиться.

Вони також припускають, що тимчасове призупинення санкцій США щодо російської нафти стане постійним.

"У ширшому сенсі, вони не вірять, що війна скоро закінчиться. Насправді, більшість вважає – як і я – що поки Путін залишається при владі, вона триватиме. Українці також не вважають, що в нинішніх умовах їм вдасться відвоювати значні частини окупованих Росією територій", – пише вона.

Але при цьому українці також бачать, що російська військова машина рухається все повільніше і повільніше, майже зупиняючись. І тріщини в російській економіці стають все більш помітними:

"Це не означає, що Путін зупиниться – але це зміцнює впевненість українців у своїй здатності продовжувати опір".

Не останню роль тут відіграють і досягнення української оборонної промисловості. Якщо чотири роки тому Україна повністю залежала від військової підтримки з-за кордону, то сьогодні близько 60% військових можливостей, що використовуються українськими військами, виробляються всередині країни. І черга європейських оборонних компаній, які прагнуть до партнерства з українськими колегами, продовжує зростати.

"Українці тепер впевнені, що європейські уряди їх не кинуть, і ця впевненість зміцнилася після повалення Віктора Орбана, який став рупором Путіна і троянським конем у Брюсселі. Це не має нічого спільного з вірою в доброту європейських сердець або довірою до солідарності… Проте українці відчувають, що європейці підтримають їх, ґрунтуючись на тверезому оцінюванні того, у чому полягають європейські інтереси", – зазначається у статті.

Переговори ЄС і Росії

У обговореннях ймовірних кандидатур для переговорів фігурують імена колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, президента Фінляндії Олександра Стубба та експрем'єра Італії Маріо Драгі.

Меркель уже заявила, що не бажає брати участь у таких переговорах, оскільки, на її думку, Євросоюз не використовує весь свій дипломатичний вплив для сприяння припиненню війни РФ проти України.

У свою чергу Стубб, відповідаючи на запитання, чи готовий він бути представником Європи на переговорах, сказав, що "на це запитання не можна відповісти негативно".

При цьому він підкреслив, що можна почати обговорювати мир лише тоді, коли Росія погодиться припинити вогонь.

