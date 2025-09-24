Це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Дрони СБУ вдруге за останні сім днів долетіли до Башкортостану й уразили нафтопереробний комплекс "Газпром Нафтохім — Салават". Про це УНІАН повідомили джерела в Службі безпеки.

Зазначаэться, що це один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів. Відстань від території України до цілі — близько 1400 кілометрів.

За словами співрозмовника, внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО "А" СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму.

"СБУ продовжує завдавати прицільних діпстрайків по об’єктах, які фінансують війну проти нашої держави. Сезон "бавовн" на російських НПЗ у самому розпалі. Країна-бензоколонка повинна остаточно усвідомити, що агресія проти України обходиться їй дуже дорого", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Атаку також підтвердив глава Башкортостану Радій Хабіров.

"Газпром нафтохім Салават" зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі", - написав він.

Попередня атака на завод

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня далекобійні дрони СБУ влаштували гучну "бавовну" на ТОВ "Газпром Нафтохім Салават".

Дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – серце заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, після чого її вже можна перетворювати на бензин, дизель, гас і мазут. На території заводу була сильна пожежа та підіймався чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

