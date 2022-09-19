Україна має право завдавати точкові удари по позиціях російських військ, із яких ведеться обстріл української території, на території РФ.

Відкидання окупантів за межі українсько-російського кордону не призведе до того, що росіяни перестануть обстрілювати зі своєї території міста України.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу Freedom.

"Ми повинні розуміти, що завдавання ударів по військовій інфраструктурі, яка не розташовується на территорії України, саме для захисту нашого цивільного населення, є абсолютно законними діями, не є порушенням міжнародного військового права. Противник має розуміти, що кордон - це умовна лінія на землі, а об'єкти, знищення яких здатне ліквідувати загрозу життю і здоров'я наших громадян, є абсолютно законними цілями", - сказав Грабський.

За його словами, мова йде про точкові удари по базах і позиціях російських військ, із яких ведеться обстріл української території, не тільки в Бєлгороді, але й у інших місцях, де вони будуть виявлені.

"Наші союзники про це говорять відкрито. Підтвердженням моїх слів є передача артилерійських боєприпасів Excalibur калібром 155 мм, які можуть завдавати ударів на відстані до 60 км, і які призначені для високоточного знищення окремих об'єктів, тих же систем C-300, і для нас не важливо, де вони знаходяться", - сказав Грабський.

Експерт нагадав, що Україна вже завдавала ударів по окупованому Криму, який Кремль вважає своєю територією.

"Ми вже наносили удари по Криму. І що? І нічого, противник це проковтнув. І така ж ситуація спостерігатиметься на інших напрямках. Одна справа - погрожувати, а інша - щось робити. Вони із завзятістю маніяка продовжать стверджувати, що проводять "спецоперацію" і боряться не з Україною, а з НАТО і колективним Заходом", - додав Грабський.

Він також зазначив, що Україна, маючи достатньо засобів, може забезпечити буферну зону на відстані 300 км від свого кордону. Однак у найближчій перспективі засобів ураження об'єктів у районі Каспійського моря, звідки наносяться ракетні удари з авіації, в України не буде.

"Що стосується Каспію, ми туди не можемо дотягнутися, але ефективність використання цих об'єктів досить обмежена. Пуск такої ракети засікається, наші системи ППО навчилися більш менш ефективно з цим працювати. І рівень ефективності нашої ППО виріс в рази", - сказав експерт.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: