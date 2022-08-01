Українські бійці отримали дуже багато трофейної техніки.

До червня 2022 року найбільшим постачальником озброєння для української армії були Збройні сили Російської Федерації.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

Так він відповів на питання, скільки техніки українські бійці захопили з початку повномасштабного вторгнення Росії

"Можу точно сказати на даний момент, що до червня найбільшим постачальником озброєння для Збройних сил України була саме російська армія. За рахунок саме захоплення трофейного озброєння", - сказав Жданов.

Експерт нагадав, як українські фермери тракторами витягали застряглу і кинуту техніку російських військ.

"Вона була технічно справна, просто в ній не було або снарядів, або палива, або просто екіпаж злякався нашого обстрілу і розбігся. Ми її стягували і передавали Збройним силам України. Ця техніка прекрасно воює, дуже велика чисельність", - зазначив він.

Раніше аналітичний проект Oryx, який збирає інформацію про військові втрати сторін в ході війни тільки за візуально підтвердженими даними, підрахував, скільки техніки втратили Україна і Росія.

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