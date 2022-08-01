фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)

До червня 2022 року найбільшим постачальником озброєння для української армії були Збройні сили Російської Федерації.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

Так він відповів на питання, скільки техніки українські бійці захопили з початку повномасштабного вторгнення Росії

"Можу точно сказати на даний момент, що до червня найбільшим постачальником озброєння для Збройних сил України була саме російська армія. За рахунок саме захоплення трофейного озброєння", - сказав Жданов.

Експерт нагадав, як українські фермери тракторами витягали застряглу і кинуту техніку російських військ.

"Вона була технічно справна, просто в ній не було або снарядів, або палива, або просто екіпаж злякався нашого обстрілу і розбігся. Ми її стягували і передавали Збройним силам України. Ця техніка прекрасно воює, дуже велика чисельність", - зазначив він.

Раніше аналітичний проект Oryx, який збирає інформацію про військові втрати сторін в ході війни тільки за візуально підтвердженими даними, підрахував, скільки техніки втратили Україна і Росія.

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