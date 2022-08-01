До червня 2022 року найбільшим постачальником озброєння для української армії були Збройні сили Російської Федерації.
Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.
Так він відповів на питання, скільки техніки українські бійці захопили з початку повномасштабного вторгнення Росії
"Можу точно сказати на даний момент, що до червня найбільшим постачальником озброєння для Збройних сил України була саме російська армія. За рахунок саме захоплення трофейного озброєння", - сказав Жданов.
Експерт нагадав, як українські фермери тракторами витягали застряглу і кинуту техніку російських військ.
"Вона була технічно справна, просто в ній не було або снарядів, або палива, або просто екіпаж злякався нашого обстрілу і розбігся. Ми її стягували і передавали Збройним силам України. Ця техніка прекрасно воює, дуже велика чисельність", - зазначив він.
Раніше аналітичний проект Oryx, який збирає інформацію про військові втрати сторін в ході війни тільки за візуально підтвердженими даними, підрахував, скільки техніки втратили Україна і Росія.