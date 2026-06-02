Росія різко збільшила виробництво дронів і переходить до нового етапу війни, – Bloomberg

Росія готується обрушити на Україну мільйони дронів у 2026 році.

Російський авіаційний сектор зараз перебуває на підйомі, що зумовлено величезним попитом на безпілотники. Як пише Bloomberg, обсяг виробництва в галузі у квітні зріс на 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року – порівняно із середнім зростанням на 68% у річному обчисленні у 2025 році.

Як зазначає видання, це різке зростання показує, що Москва перебудовується на нову економічну та військову реальність. В умовах, коли виробництво та ефективність танків та іншої звичайної бронетехніки досягли межі, дешеві та масштабовані безпілотні системи стали однією з небагатьох галузей російської промисловості, що все ще здатні до швидкого розвитку.

"БПЛА з видом від першої особи зараз є домінуючим елементом наземних бойових дій… БПЛА більшої дальності забезпечили Москві можливість поповнити свій значно менший арсенал крилатих ракет наземного базування та підтримувати кампанію проти критично важливої національної інфраструктури України", – сказав Дуглас Баррі, старший науковий співробітник з військової аерокосмічної тематики Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Детальні дані про обсяги військового виробництва не розголошуються. Раніше Путін називав цифру в 1,4 мільйона безпілотників, вироблених у 2024 році. У 2026 році Росія планує виготовити 7,3 мільйона безпілотників з видом від першої особи та 7,8 мільйона боєголовок для безпілотних літальних апаратів різних типів, згідно з даними української військової розвідки.

"Наведені цифри вказують на щоденне виробництво близько 20 000 FPV-дронів. Розподіливши їх по активній лінії фронту протяжністю приблизно 1200 кілометрів, це складе близько 17 російських дронів на кілометр на день", – пише Bloomberg.

Для порівняння, з початку війни російські війська отримали 64 тактичні літаки Су-34 і Су-35 та 12 бойових літаків Су-27, за даними Сема Кренні-Еванса, військового аналітика Королівського інституту об'єднаних служб.

Оборонний сектор РФ втрачає темпи розвитку

Офіційні прогнози показують різке уповільнення зростання в галузях, що виробляють важку техніку, боєприпаси та компоненти ракет, до 4-5% з приблизно 30% в останні роки.

При цьому російська авіабудівна промисловість збільшила обсяги виробництва на 78% за перші чотири місяці року. Це контрастує з 16-відсотковим зростанням загального обсягу виробництва в оборонній промисловості та майже 3-відсотковим зниженням цивільного виробництва.

Баррі зазначив, що безпілотники зараз відіграють центральну роль у російських військових операціях, зокрема допомагаючи забезпечити влучання дорожчих крилатих і балістичних ракет у ціль. Підтримка нинішніх темпів запуску ракет у довгостроковій перспективі "цілком може виявитися за межами поточних виробничих потужностей Росії", каже він.

При цьому виробництво безпілотників обходить багато структурних обмежень економіки. Воно значно дешевше, дозволяє легше використовувати жіночу працю в умовах нестачі робочої сили і швидко масштабується – від складання сотень одиниць у підвалах і гаражах до масового виробництва десятків тисяч одиниць за державними контрактами.

Виробник російських дронів заявив про рекордні збитки

Нагадаємо, що російська група "Кронштадт", до складу якої входить виробник розвідувально-ударних безпілотників "Оріон", повідомила про різке зростання збитків за підсумками 2025 року. Чистий збиток компанії досяг 4,5 млрд рублів, тоді як роком раніше цей показник становив 2,6 млрд рублів.

Це збігається за часом з ударом українських далекобійних дронів по заводу "Кронштадт" у місті Дубна наприкінці травня 2025 року.

