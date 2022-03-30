На сьогодні, 30 березня, погоджено три гуманітарні коридори. Один з них передбачає евакуацію маріупольців з Бердянська.
Відповідною інформацією поділилася віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук на нещодавньому брифінгу.
Які гуманітарні коридори погоджені на 30 березня
- Доставка гуманітарної допомоги в Бердянськ і евакуація маріупольців з міста.
- Доставка гуманітарної допомоги та евакуація жителів з міста Мелітополь.
- Проїзд людей на особистому транспорті з міста Енергодар в місто Запоріжжя.
Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарним вантажем вже вирушили за заявленими маршрутами. Українська влада вимагає від окупантів дотримуватися взятих на себе зобов'язань і пропустити транспорт через блокпости. На зворотному шляху з Бердянська та Мелітополя до колон автобусів зможуть приєднатися люди на власному транспорті.
Верещук також нагадала, що в РФ передали вимогу про відкриття гуманітарних коридорів в населені пункти, які найсильніше постраждали від російської агресії. А ще міністр з питань реінтеграції окупованих територій торкнулася вибуху боєприпасів на складі в Бєлгороді. Аналогічний об'єкт окупанти організували на території ЧАЕС. На брифінгу Верещук вимагала вивести війська агресора із зони відчуження, так як їх недбалість може спровокувати катастрофу.
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