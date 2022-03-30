Всі вони організовані в одних з найбільш гарячих точок України.

На сьогодні, 30 березня, погоджено три гуманітарні коридори. Один з них передбачає евакуацію маріупольців з Бердянська.

Відповідною інформацією поділилася віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук на нещодавньому брифінгу.

Які гуманітарні коридори погоджені на 30 березня

Доставка гуманітарної допомоги в Бердянськ і евакуація маріупольців з міста.

Доставка гуманітарної допомоги та евакуація жителів з міста Мелітополь.

Проїзд людей на особистому транспорті з міста Енергодар в місто Запоріжжя.

Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарним вантажем вже вирушили за заявленими маршрутами. Українська влада вимагає від окупантів дотримуватися взятих на себе зобов'язань і пропустити транспорт через блокпости. На зворотному шляху з Бердянська та Мелітополя до колон автобусів зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

Верещук також нагадала, що в РФ передали вимогу про відкриття гуманітарних коридорів в населені пункти, які найсильніше постраждали від російської агресії. А ще міністр з питань реінтеграції окупованих територій торкнулася вибуху боєприпасів на складі в Бєлгороді. Аналогічний об'єкт окупанти організували на території ЧАЕС. На брифінгу Верещук вимагала вивести війська агресора із зони відчуження, так як їх недбалість може спровокувати катастрофу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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