Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Згідно з повідомленням, наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проведено прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, окупанти зайшли до Бердянська 27 лютого. Жителі міста регулярно виходять на акції протесту проти окупації. На одному з мітингів окупанти почали гамселити людей.

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