Для військовополонених створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення.

Міністерство юстиції показало, в яких умовах Україна утримує російських військовополонених.

Про це йдеться на сторінці міністерства у Facebook.

Поки створено тільки один табір для військовополонених РФ на заході країни. Всього - 51 дільниця на базі установ Державної кримінально-виконавчої служби, де утримують окупантів.

Табір для військовополонених охороняється, всередині будівлі утримувані особи можуть вільно пересуватися.

Для військовополонених створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення.

"Важливо, що утримувані тут особи працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства", - наголошують у міністерстві.

Решта російських військових тримаються в окремих приміщеннях у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки, а також у СІЗО, ізольовано від інших засуджених та осіб, взятих під варту.

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