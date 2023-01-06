Він переконаний, що окупанти будуть "у захваті" і на власній шкурі відчують усі "принади" одностороннього перемир'я.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін вибухнув іронічними коментарями щодо заяви диктатора Володимира Путіна про так зване "перемир'я". Він назвав цей наказ "кроком до капітуляції".

У Telegram Гіркін заявив, що поспішно прогнозував захоплення Мар'їнки Донецької області. За його словами, під час "перемир'я" українські воїни зміцнять свої позиції в місті та посилять гарнізон.

Окрему порцію тролінгу Гіркін адресував особисто Путіну. Він заявив, що "Гаага аплодує та готує камеру". Наказ про перемир'я бойовик назвав "кроком до капітуляції".

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"Володимир Володимирович зробив настільки сміливий та рішучий крок до поразки та капітуляції у поточній війні, яких ще не було за минулі 10,5 місяців так званої "СВО". Гаага аплодує та починає готувати камеру. (Якщо, звичайно, питання не буде превентивно вирішене шляхом несанкціонованого введення черешка лопати в задній прохід, як було з Каддафі)", - написав Гіркін.

Терорист заявив, що ідею з "перемир'ям" особливо оцінять окупанти. "Збройні сили РФ - просто в захваті: їм на своїй шкурі вдасться випробувати всі "принади" одностороннього перемир'я... Думаю, нашим військовим сподобається. "Деескалацію" та "перегрупування", а також "непросте рішення" - зс РФ вже оцінили. Тепер – новий етап", - підсумував Гіркін.

Путін оголосив "перемир'я": головні новини

Російський диктатор Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 00:00 7 числа.

Водночас в Офісі президента заявили, що Україна на своїй землі знищує виключно членів окупаційної армії, і "тимчасове перемир'я" в нашій країні розпочнеться лише тоді, коли Росія залишить захоплені землі.

В ISW вважають, що Путін наказав припинити вогонь на Різдво за юліанським календарем, щоб очорнити захисників України, оскільки вони не перестануть боротися за свою землю.

Держдеп США вважає заяву російського диктора Володимира Путіна про "перемир'я" на Різдво цинічною та спрямованою на те, щоби зібратися силами для нових атак.

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