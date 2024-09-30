Росіяни показали тренування з перехоплення українських морських дронів з використанням FPV-дронів, які запускають з гелікоптера типу Мі-8. На це звернуло увагу видання Defense Express.
У вертольоті знаходиться розрахунок FPV-дронів, а сам запуск БПЛА відбувається з відкритої двері гелікоптера. Після цього оператор приймає рішення щодо атаки цілі.
Хоча таке рішення і виглядає доволі "простим", воно являє собою новий підхід у використанні FPV-дронів. Фактично такий підхід нівелює загрозу, яку можуть нести для гелікоптера зенітні дрони.
Нагадаємо, ще навесні росіяни опублікували відео, на якому можна бачити російській гелікоптер, що веде вогонь по одному з українських зенітних дронів.
На ньому можна бачити авіаційну ракету малої дальності класу "повітря-повітря" (ймовірно, типу Р-73). Як тоді зазначала російська сторона, дрон встиг запустити ракету у бік гелікоптера Мі-8, однак вона не влучила.
Як би там не було, дальність польоту FPV-дрону значно перевищує дальність пуску Р-73 з нульової висоти. Остання становить близько 12 км, тоді як дальність FPV-дрону може досягати 20-30 км.
Морські дрони – останні новини
Зазначимо, що росіяни також почали виробляти свої морські дрони. Так, нещодавно повідомлялось про серійне виробництво важкого морського дрона, який отримав назву "Визир".
Його довжина становить 7 м, а ширина – 2,5 м. Дрон здатен розвивати швидкість до 45 км/год, а його дальність дії сягає близько 500 км.
А ще раніше РФ представила безпілотний катер "Мурена-300С", який отримав бойову частину масою 500 кг.