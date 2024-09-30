Українські морські дрони давно стали головним болем для росіян.

Росіяни показали тренування з перехоплення українських морських дронів з використанням FPV-дронів, які запускають з гелікоптера типу Мі-8. На це звернуло увагу видання Defense Express.

У вертольоті знаходиться розрахунок FPV-дронів, а сам запуск БПЛА відбувається з відкритої двері гелікоптера. Після цього оператор приймає рішення щодо атаки цілі.

Хоча таке рішення і виглядає доволі "‎простим"‎, воно являє собою новий підхід у використанні FPV-дронів. Фактично такий підхід нівелює загрозу, яку можуть нести для гелікоптера зенітні дрони.

Відео дня

Нагадаємо, ще навесні росіяни опублікували відео, на якому можна бачити російській гелікоптер, що веде вогонь по одному з українських зенітних дронів.

На ньому можна бачити авіаційну ракету малої дальності класу "повітря-повітря" (ймовірно, типу Р-73). Як тоді зазначала російська сторона, дрон встиг запустити ракету у бік гелікоптера Мі-8, однак вона не влучила.

Як би там не було, дальність польоту FPV-дрону значно перевищує дальність пуску Р-73 з нульової висоти. Остання становить близько 12 км, тоді як дальність FPV-дрону може досягати 20-30 км.

Морські дрони – останні новини

Зазначимо, що росіяни також почали виробляти свої морські дрони. Так, нещодавно повідомлялось про серійне виробництво важкого морського дрона, який отримав назву "‎Визир"‎.

Його довжина становить 7 м, а ширина – 2,5 м. Дрон здатен розвивати швидкість до 45 км/год, а його дальність дії сягає близько 500 км.

А ще раніше РФ представила безпілотний катер "Мурена-300С", який отримав бойову частину масою 500 кг.

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