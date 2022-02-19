Терорист "засвітив" заборонену Мінськими угодами гаубицю.

Так званий генпрокурор "ЛНР" Сергій Горенко "спалився" на порушенні Мінських угод, опублікувавши в мережі відео, як стріляє з 122-мм гаубиці Д-30.

Відповідний ролик окупант розмістив на своїй сторінці в Instagram кілька годин тому.

Терорист Горенко також проставив геопозицію - Станиця Луганська, яка останні дні знаходиться під обстрілами бойовиків.

"Евакуюємо людей, стоїмо на рубежі!" - підписав відеозапис бойовик-провокатор.

У коментарях під постом почали писати: "Провокатори! А потім твердіть, що ВСУ відкриває вогонь", "По собі бахни", "С**а, совість не мучить?", "Тупий московський клоун".

Загострення на Донбасі та евакуація населення

З четверга, 17 лютого, обстановка на Донбасі загострилася, бойовики різко наростили кількість обстрілів.

18 лютого ватажки терористів "ЛДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін заявили про нібито підготовку з боку України "наступу" і у зв'язку з цим оголосили евакуацію населення окупованої частини Донецької області в Ростовську область РФ.

Україна спростувала повідомлення про нібито підготовку до "наступу" ЗСУ на Донбасі.

Російський президент Володимир Путін під час зустрічі з Лукашенком в черговий раз говорив про необхідність проведення Україною прямих переговорів з його маріонетками в ОРДЛО.