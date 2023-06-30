Російські загарбники також провели кілька атак на Мар'їнському напрямку, але їх теж було відбито.

Російські окупанти намагалися наступати в районах кількох населених пунктів на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, але прорахувалися.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої, упродовж доби відбулось 18 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність. Там він здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

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"На Куп'янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області", - повідомили в Генштабі.

На Лиманському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині.

"На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Нью-Йорка на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

На цьому напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів", - розповіди в Генштабі.

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки.

"У той же час, ворог завдав авіаційного удару в районі цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Благодатне та Золота Нива Донецької області, а також здійснили обстріли близько 15 населених пунктів.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області", - повідомили в Генштабі.

Крім того, на цих напрямках російські окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні сьогодні, 30 червня, Генштаб заявив, що авіація Сил оборони України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів та один - по їхньому зенітно-ракетному комплексу.

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, три склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

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