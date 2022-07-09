Наразі тимчасово окупованою залишається 30% території Харківської області.

Люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях області чекають на звільнення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Як показує евакуація населення, що проходить з тимчасово окупованих територій, люди наші дуже чекають на звільнення. Знаходитись на цих територіях дедалі важче. Наприклад, місто Балаклея, там окупанти запровадили дуже суворі обмеження, розуміючи що росте людське невдоволення тими новими правилами, які там запроваджує ворог остерігаючись мітингів і демаршів з боку населення",- пояснив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА поінформував, що наразі залишається тимчасово окупованою лише 30% Харківської області.

"Чому я кажу лише, тому що нам є з чим порівнювати. Лютий, березень цього року показав нам, що наші військові можуть звільняти наші території, звільняти наші населені пункти. Ми дійсно чекаємо ефективних військових операцій, щоб звільняти наші території",- підкреслив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА зауважив, що новітнє озброєння, яке постачається в Україну і б’є на суттєві відстані, вже вплинуло на перебіг подій на Харківському напрямку.

"Декілька днів тому вчергове знищено склади з боєприпасами на Ізюмському напрямку, ворог відповідно позбавився значного запасу і має знову налагоджувати логістику для того, щоб поповнити свої резерви. І це звичайно впливає на загальну обстановку яку ми маємо по області в цілому. Тому що ворог у нас розтягнутий від півночі, північно-східної частини аж до Ізюмського напрямку. Якщо наші військові спрацювали хоча б на одному із них, це відчувається і на інших. Незважаючи на ракетні удари по місту Харкову, нам є з чим порівнювати. Завдяки нашим військовим, ми можемо сказати, що у нас відносно спокійно", - акцентував Синєгубов.

Крім того, він повідомив подробиці сьогоднішнього ракетного удару по житловому району Харкова та уточнив кількість постраждалих осіб.

"Сьогодні о 10 годині ранку було завдано ракетного удару по історичній частині міста Харкова. Фактично зруйновано двоповерховий будинок, станом на зараз до лікарень доставлено 3 людини. Одна з них, 12 річна дівчинка. Наразі стан постраждалих стабільний",- сказав Синєгубов.

Він додав, що такі ракетні удари свідчать про те, що на вулицях міста без нагальної потреби перебувати небезпечно.

Як повідомляв УНІАН, зранку 9 липня окупанти завдали удару по одному з житлових районів Харкова. Попередньо повідомлялося, що внаслідок ворожого удару по Харкову легкі поранення отримали четверо людей.

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