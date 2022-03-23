Їх мають відкрити на Київщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині.

Для евакуації людей на сьогодні, 23 березня, погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила у відеозверненні.

За її словами, сьогодні мають працювати коридори з міста Маріуполь до міста Запоріжжя.

"Бердянськ – Запоріжжя: місце зборів - спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27. 24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ і з 10.00 будуть подані до площі навпроти спорткомплексу для початку евакуації", – зазначила Верещук, інформуючи про евакуацію на Доннечині.

Запоріжжя

з міста Пологи до Запоріжжя (місце зборів – площа перед міською радою, автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя);

з міста Гуляйполе до Запоріжжя (місце зборів – міська рада, вул.Шевченко, 15/2, автобуси для евакуації будуть відправлені також з Запоріжжя).

Київська область

з селища Велика Димерка до Броварів (місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1, автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів);

з селища Богданівка до Броварів (місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219, автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів);

з міста Бородянка до Білої Церкви (місце зборів – вулиця Центральна, 331, автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви);

з села Светильня до міста Бровари (місце зборів – сквер ім.Марченко, автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів).

Луганська область

з міста Рубіжне до міста Бахмут (місце зборів – вулиця Чехова, 11);

з селища Нижнє до міста Бахмут (місце зборів – вулиця Паркова, 13).

Ці маршрути будуть проходити по інших містах, де також робитимуться зупинки для збору людей:

місто Лисичанськ (місця зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324),

місто Сєвєродонецьк (проспект Хіміків, 28),

місто Гірське (вул. Гагарина, 13).

Як вже повідомляв УНІАН, 23 березня вночі у Чернігові російські загарбники скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з автодорогою на Київ. Очільник Чернігівської області наголосив на тому, що знищений міст не завадить доставці гуманітарної допомоги у місто.

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