Втім, поки що окупанти все ще можуть завдавати ударів по будь-якій точці Херсону.

Російські окупанти почали обстрілювати населені пункти тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області, щоб зупинити контрнаступ українських воїнів.

Як повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, почастішали авіабомбардування лівобережжя. Це хаотичні обстріли з метою зупинити просування ЗСУ.

"Що стосується авіабомб, то більшість ними вони стали обстрілювати лівобережжя. Я так розумію, це хаотичні обстріли. Вони дуже бояться контрнаступу. Вони пробують зупинити контрнаступ наших хлопців", - зазначив він.

Втім, наразі окупанти дістають з лівобережжя майже до кожного куточку Херсона та скеровують свої обстріли на Білозерську громаду.

Лівий берег Дніпра в Херсонській області - що відомо

Напередодні очільник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Сили оборони захопили плацдарм на Лівому березі Дніпра і впевнено рухаються в бік тимчасово окупованого Криму.

Прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ ведуть бойову роботу на Лівому березі Херсонської області і закріплюються на цій ділянці. За її словами, окупанти намагаються "компенсувати" успіхи ЗСУ, використовуючи тактичну авіацію і дрони.

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