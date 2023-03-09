Жертвами атаки стали три людини.

Сьогодні зранку Росія обстріляла Херсон. Окупанти влучили у зупинку громадскього транспорту, коли там були люди. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. В результаті обстрілу загинули троє осіб.

"Російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили у зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб", - написав Єрмак.

Ракетний удар по Україні сьогодні - що відомо

Сьогодні вночі по всій Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну атаку з боку росіян.

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Вибухи пролунали у багатьох областях країни. Так, на Дніпропетровщині після атаки почалися пожежі, є жертва. На Львівщині ракета окупантів влучила у житлову зону, внаслідок чого щонайменше п'ятеро осіб загинули у власних будинка. Розбори завалів досі тривають. 15 прильотів зафіксували на Харківщині ,а у Києві внаслідок обстрілу 40% населення залишилося без опалення.

Згодом стало відомо, що Росія вперше обстріляла Україну одразу шістьома "Кинджалами".

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